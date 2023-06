Hockeyclub Mierlo krijgt nieuw clubhuis op zelfde plek, padel-onderzoek volgt nog

MIERLO - Hockeyclub Mierlo krijgt twee vernieuwde velden en een nieuw clubhuis. De velden worden komende zomer al aangelegd. Totale kosten voor de velden: bijna 1,3 miljoen euro. Voor het clubhuis is nog een bestemmingsplan-procedure nodig. En extra geld. Want de gereserveerde 1,6 miljoen euro is zeker niet genoeg.