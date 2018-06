Hofdael Geldrop wil verdubbeling aantal bezoekers

Man uit Geldrop ontkent schoppen ex 'want ze leeft nog'

11:28 DEN BOSCH - Een inwoner van Geldrop ontkende maandagochtend in de Bossche rechtbank op een opmerkelijke manier het zwaar mishandelen van zijn ex. Hij had echt niet tegen haar hoofd geschopt. ,,Want dan had ze het heus niet naverteld.”