Indië-herdenking in Geldrop in teken van verhalen vertellen

Indrukwekkend was het persoonlijke verhaal van mevrouw Van der Woude. Als kind zat ze tijdens de oorlog in Indië. Ze vertelde, voor het eerst in het openbaar, over de bezetting door de Japanners. Dat haar vader weggehaald werd en pas na de oorlog terugkeerde. "Het eerste wat hij vroeg was hoe is het met mama." Ze vertelde over winkels en bedrijven die de deuren sloten, net als de scholen. "Ik had net een onvoldoende voor wiskunde, dus dat de school sloot vond ik minder erg." Ze moesten buigen voor elke Japanse soldaat. Deed je dat niet, dan volgden er klappen. "De pijn deed zeer, de vernedering ook", aldus Van der Woude. Ze vertelde ook dat er geen juichstemming was na de overgave van de Japanners. Van der Woude: "Het was na de oorlog een verwarrende tijd. Met de ogen van nu was het buitengewoon onaangenaam."