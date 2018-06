Is drugsgebruiker verantwoordelijk voor illegale en criminele wereld rond productie? 'Daarover wordt niet gepraat'

video + update Dode man (48) in Geldrop werkte én woonde waarschijn­lijk in drugslab

16 juni GELDROP - De man die zaterdagochtend dood werd gevonden aan de Bleekvelden in Geldrop, was kort daarvoor aan het werk in een drugslab in een garagebox. Van dat scenario gaat de politie uit. Het slachtoffer blijkt een man van 48 zonder geregistreerde woon- of verblijfplaats.