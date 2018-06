Jagers en kattenbeschermers gaan samen iets doen aan zwerfkatten in Brabant

Omstanders redden 78-jarige fietser uit het kanaal bij Mierlo

3 juni MIERLO - Een fietser is zondagmiddag rond 12.30 uur in het water terechtgekomen bij het kanaal in Mierlo. Gelukkig schoot een omstander direct te hulp en keek een arts, die toevallig ook in de buurt was, de man na.