Jubileumeditie Meisjesschaaktoernooi in Mierlo

MR en Nutsschool in Geldrop botsen over cul­tuur­on­der­zoek

23 februari GELDROP - De MR heeft het over een verontrustend rapport en een mogelijk onoplosbaar conflict. Het schoolbestuur noemt het een regulier rapport met handvatten voor verbetering. Rond de Beneden Beekloop Nutsschool in Geldrop staan de neuzen nog niet in dezelfde richting.