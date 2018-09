Kettingbotsing in Mierlo, een persoon gewond

De gewonde persoon kon in de ambulance behandeld worden voor zijn verwondingen. Alle betrokken auto's liepen zware schade op door de botsingen. Vooral de klassieke Volvo uit 1967 ving de grootste klap op.

Volgens getuigen stonden de voorste drie auto's stil en reed de achterste er op in. Waarom de voorste drie auto's stilstonden en hoe het kwam dat de achterste er vervolgens op in reed, is niet duidelijk