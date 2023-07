Kinderburgemeester Annalot belooft plechtig haar stinkende best te doen: ‘Ik wil kinderen blij maken’

Dierenrijk verwelkomt allereer­ste fla­mingokui­kens: ‘Blij om voor het eerst eieren te zien’

MIERLO - Voor het eerst is in Dierenrijk een jonge flamingo uit een ei gekropen. De dierentuin in Mierlo deelt woensdag dat het kuiken onlangs is geboren. Daarna volgden er zelfs broertjes en zusjes.