Kleine Dommel-project bij Heeze voorschot op de toekomst

HEEZE/GELDROP - Het waterbeheer en natuurproject Kleine Dommel in Heeze is afgerond. 11 miljoen euro kostte het. ,,Maar dan heb je ook wat", zei watergraaf Peter Glas van waterschap De Dommel.

,,Ik voorspel u nog veel meer hoog water en diepe droogten. In de toekomst zullen we daarom veel vaker het soort puzzels moeten leggen zoals hier in Heeze en Geldrop."

Waarschuwing

Watergraaf Peter Glas van waterschap De Dommel greep woensdag de officiële afronding van het project Kleine Dommel in Heeze aan om te waarschuwen voor de effecten van de klimaatverandering. Maar vooral ook om de landsbestuurders in Den Haag er op te attenderen dat zij onderhand aandeelhouders zouden moeten worden van dit soort projecten. Glas: ,,Het kabinet heeft beloofd geld opzij te zetten voor wat zij klimaatadaptie noemen. Geld uit die pot hoort in de toekomst ook naar projecten als de Kleine Dommel te gaan. Door de klimaatverandering zal het water steeds vaker over het randje gaan."

Meanderende beek

Met het project Kleine Dommel wordt bereikt dat de Geldropse wijk de Coevering niet meer geplaagd wordt door wateroverlast. De Kleine Dommel aan de overkant van de A67, op grondgebied van de gemeente Heeze meandert weer en kan daardoor meer water verwerken. Bovendien is op het punt waar de beek onder de snelweg doorgaat een stuw aangebracht. Die kan het water (dat stroomt richting Coevering) in geval van extreem hoog water tegenhouden. De verwachting is dat dit eens in de 25 jaar nodig zal zijn. Langs de A67 aan de Heezer kant is bovendien een kade aangelegd. Met een voetpad dat leidt naar de stuw. Een mooi wandelingetje op een zonnige dag.

Voeten in aarde

Het project van waterschap de Dommel dat uiteindelijk 11 miljoen euro kostte (waarvan 75 procent gedekt door subsidie van de provincie en Europa) had veel voeten in aarde. Onder meer doordat met enkele tientallen grondeigenaren in het gebied een overeenkomst gesloten moest worden. Over verkoop, grondruil en in sommige gevallen over een schadeclaim omdat de waarde van hun grond daalde door de hogere grondwaterstand. Dat duurde acht jaar. De uitvoering een jaar.

Voorbeeld

"11 miljoen euro, maar dan heb je ook wat", zei Glas, die daarmee doelde op de verbinding tussen waterbeheer en natuurverrijking. Het project is bovendien bijzonder doordat zo'n grote groep betrokkenen (grondeigenaren, gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en provincie) uiteindelijk gezamenlijk optrokken. ,,Dit project wordt echt een voorbeeld voor anderen. Het overstijgt Heeze en Geldrop", aldus Glas.