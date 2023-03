Klokkenluider Anna Ziekenhuis: ‘Ik moest alles inleveren en meteen vertrekken, alsof ik een crimineel was’

Eindhoven gooit ‘klokken­lui­der’ onterecht buiten, gemeente moet schadever­goe­ding betalen

EINDHOVEN - Een financieel adviseur van de gemeente Eindhoven is in 2020 onterecht op straat gezet nadat hij intern alarm sloeg wegens vermoedens over fraude met subsidie aan het Summa College. Eindhoven moet de inhuurkracht ruim 16.000 euro schadevergoeding betalen voor gederfde inkomsten. De rechter in Eindhoven heeft dat bepaald in een zaak die de man aanspande.