Kunstenaarsduo koopt deel van oude Johannesschool in Mierlo

Op Loeswijkschool Mierlo is mamma vandaag de juf

12 april MIERLO - Om zelf eens te ervaren hoe hoog die werkdruk in het basisschoolonderwijs nu eigenlijk is en om de actievoerende leerkrachten te steunen, stonden in Mierlo op de Loeswijkschool donderdag een papa en mama voor de kleuterklas.