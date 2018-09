Laatste rondjes voor Geldropse Hobbelende Geit

Volledig scherm Hans Fabrie © corrie de leeuw

Voor eigenaar Hans Fabrie was het een bewogen avond. Het was een komen en gaan van oude bekenden in het hoekje van het Horecaplein waar Fabrie met zijn Hobbelende Geit stond. Geen andere kermisattractie had deze avond zo veel aanloop. En dat kwam echt niet alleen doordat de Geit-ritjes gratis waren.

Houten dieren

De Geldropse huisschilder Hans Fabrie kocht de 100 jaar oude houten carrousel in 2004. Die lag toen onttakeld en niet onderhouden in een opslag. Hij kende de Hobbelende Geit nog uit zijn jeugd. Hij knapte de attractie met 24 met de hand gesneden houten dieren en 12 paddenstoelen met hulp van een groepje vrijwilligers helemaal op. En de laatste 14 jaar draaide de Hobbelende Geit als vanouds zijn rondjes op de Geldropse kermis. Woensdagavond kwam daaraan een einde. 'De Geit' gaat naar een kermismuseum in Almelo. Fabrie vindt dat hij op een leeftijd (62) is dat hij er niet naast zijn werk nog zo'n energieverslindende hobby bij kon hebben.

Kindertekeningen

Dat het een bewogen avond zou worden wist Hans Fabrie al wel, want de Hobbelende Geit heeft een plekje in zijn hart. In de carrousel hangen veel tekeningen die kinderen hem de afgelopen dagen gaven. Op alle tekeningen staat de Hobbelende Geit. ,,En bij iedere tekening brak mijn hart", zegt Fabrie.