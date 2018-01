Laatste SP-raadslid Geldrop-Mierlo 'loopt over'

Hij had het helemaal gehad met 'het gekonkel en geouwehoer om niks' en 'het handjeklap in de kroegen'. Maar nu stapt hij over naar grootste oppositiepartij DGG. Bij de verkiezingen op 21 maart staat zijn naam op de kieslijst van die partij. Niet in de bovenste regionen maar hij hoopt met voorkeurstemmen alsnog in de raad te komen: ,,Ik ga daar een flinke gooi naar doen".

Persoonlijke redenen

,,Ja inderdaad, ik heb me bedacht", zegt De Vet, ,,ik dacht dat ik klaar was met de politiek. Nu denk ik van niet. Ik heb een geluid dat ik wil laten horen." De Vet kwam eind 2014 in de driekoppige SP-fractie omdat raadslid Tom van de Reek stopte. Inmiddels is De Vet nog het enige SP-lid in de raad. De twee stoelen naast hem zijn leeg. De SP'ers vertrokken 'om persoonlijke redenen', en de partij had geen vervangers meer.

De SP in Geldrop-Mierlo ligt bestuurlijk op z'n gat. De coalitiepartij die bij het begin van deze raadsperiode nog een wethouder leverde, heeft ook al aangekondigd in maart niet mee te doen met verkiezingen. Huidig wethouder Miranda Verdouw doet wel mee. Maar niet meer voor de SP. Ze stapte vorig jaar uit die partij en begon voor zichzelf: Samen Geldrop.

De Vet: ,,Daarom wil ik er zijn voor de SP-kiezers. Want waar moeten die anders naartoe? Ik krijg de ruimte om binnen de DGG een nóg socialer geluid te laten horen. DGG is al sociaal hoor. Maar het kán beter. Het moet beter. Trouwens, zo gek is mijn overstap niet. Voordat ik bij de SP zat, was ik al sympathisant bij DGG. Eigenlijk ben ik gewoon weer thuis gekomen. Zo voelt het ook."

Grote partij

Maar die SP-stemmers van vier jaar geleden kunnen nu toch terecht bij Samen Geldrop? De Vet: ,,Nou, ik heb die partij al heel nadrukkelijk horen zeggen dat Samen geen SP 2.0 is. Maar ik denk ook dat het een groot voordeel is om op een grote partij te stemmen. De DGG wordt waarschijnlijk toch weer de grootste en dan kun we wel dingen voor elkaar krijgen."