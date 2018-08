Makkelijker de weg vinden naar kasteel en kerk in Geldrop

Twee drugspan­den dicht in Geldrop

30 juli GELDROP - Een bedrijfsruimte aan de Bleekvelden in Geldrop wordt voor een jaar gesloten. In de bedrijfsruimte werd eerder een handelshoeveelheid harddrugs gevonden. Medio juni werd er in de buurt van de garagebox een 48-jarige man dood aangetroffen, die later bleek gestorven te zijn aan hartfalen.