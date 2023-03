Man (26) uit Geldrop aangehouden voor vechtpartij waarbij 42-jarige man uit Maassluis overleed

De politie heeft zondag een 26-jarige man uit Geldrop aangehouden voor de vechtpartij die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond aan de Fenacoliuslaan in het centrum van Maassluis. Een 42-jarige man uit Maassluis kwam daarbij om het leven.

De dader ging er na de vechtpartij vandoor. Zondagochtend meldde hij zich op een politiebureau in Eindhoven. De politie heeft hem vervolgens aangehouden als verdachte.

Het incident vond plaats rond half drie 's nachts in het centrum van Maassluis. Eerst werd gemeld dat de man was gestoken, maar later bleek daar geen sprake van te zijn geweest. Er was wel een vechtpartij tussen het slachtoffer en een andere persoon geweest. De gewonde man werd ter plekke gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Daar overleed hij later in de nacht.

Volgens omwonenden gaat het om iemand die in de straat woont waar het incident plaatvond, en die bekend stond als een aardige, behulpzame man. ,,Verschrikkelijk dat dit is gebeurd", zegt een man die het slachtoffer al jaren kent en in de buurt was toen het gebeurde. ,,Ik hoorde geschreeuw en liep naar buiten. Toen zag ik hem op de grond liggen. Ongelofelijk. Zo'n aardige vent.”

Camerabeelden

Een andere buurtbewoner zegt camerabeelden te hebben overhandigd aan de politie. Hij heeft de beelden ook gezien. ,,Er leek eigenlijk niks aan de hand. Iemand kwam op hem af, en even later lag hij op de grond. Voor zover ik heb gehoord, was er nauwelijks een aanleiding. Iets wat iedereen had kunnen gebeuren.”

Het was nog redelijk druk in het centrum van Maassluis toen de hulpdiensten arriveerden, en er kwamen veel wat mensen op de reanimatie af. De politie sloot de straat daarom helemaal af. Wat er precies is gebeurd, moet onderzoek van de politie uitwijzen. Zo is er een buurtonderzoek gaande. De politie wil niet reageren op uitspraken van de buurtbewoners, maar zegt op zoek te zijn naar zoveel mogelijk camerabeelden om de precieze toedracht te achterhalen. Of de politie de identiteit van de dader kent, wil een woordvoerder niet zeggen.

Quote Vreselijk dat dit gebeurt, het is hier normaal gemoede­lijk Marcel Groenendaal, Eigenaar van café De Bierelier

In de straat zijn een paar horecazaken, waaronder een pizzeria vlakbij de plek van het incident, en Café De Bierelier iets verderop. ,,Het was een normale, gezellige avond", zegt eigenaar Marcel Groenendaal van het café. ,,Wij hebben niks van agressie gemerkt. Pas toen onze zaak gesloten was, hoorde ik ineens sirenes. We konden niet goed meekrijgen wat er gebeurd was.”

Pas zaterdag hoorde Groenendaal wat er precies aan de hand was geweest, en dat een man was omgekomen. ,,Vreselijk dat dit gebeurt, het is hier normaal gemoedelijk. Heel triest.” Hij heeft nog niets van de politie gehoord. Voor zover hij weet is er ook geen link met klanten van zijn café.

Volledig scherm Ook het Team Parate Eenheid van de politie kwam ter plaatse. © MediaTV

