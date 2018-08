Man overvallen door tweetal met vuurwapen in woning Geldrop: daders vluchten, slachtoffer aangehouden

GELDROP - Een man is dinsdagmiddag rond 14.00 uur overvallen in zijn woning aan de Jan Evertsenstraat in Geldrop. Het slachtoffer is daarna zelf aangehouden. Er lagen drugs in zijn woning.