Mark van Hoof leidt Sealskin-merk van Geldrops Coram

Van Hoof (50) werkte van 2001 tot 2016 bij Galvano in Eindhoven, een specialistische groothandel in sanitair. Hij studeerde commerciële economie aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Van Hoof is aangetrokken om het in Waalwijk gevestigde Sealskin naar een volgende fase van groei en innovatie te leiden, stelt Coram. Ook de merken Tiger en Geesa maken deel uit van de groep die zich richt op verkoop van douches, badkamermeubels en -accessoires.