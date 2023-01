Maximale werkstraf voor Geldroppenaar die vuurwerkbom maakte, maar dat ‘tegen de klippen op ontkent’

Toen de man dan eindelijk voor de rechters stond, eind vorig jaar, stapte hij op. Geplaagd door ptss - opgelopen tijdens militaire missies in oorlogsgebieden - hield hij het niet vol in het verdachtenbankje. Ook al niet omdat zijn hulphond het gerechtsgebouw niet in mocht. Hij was zo onrustig dat de voorzitter voorzichtig opperde dat hij misschien beter kon gaan. Dat deed hij.

Ruzie met plaatsgenoot

Maar ptss of niet, de rechtbank in Den Bosch neemt het de Geldroppenaar zeer kwalijk dat hij met een zelfgemaakte vuurwerkbom in de achterbak van zijn auto rondreed. Hij was ermee op weg naar een plaatsgenoot met wie hij ruzie had, toen de politie hem aanhield.

Overal op het amateur-explosief - twee gasflesjes en een stuk cobravuurwerk - zat het DNA van de man. Tot aan de plakkant van de gebruikte tape toe. Toch bleef hij ontkennen dat hij de bom in elkaar had gezet. Dat ‘ontkennen tegen de klippen op’ valt niet goed bij de rechtbank.

Ook gaspistool en katapult in huis

De man had ook een gaspistool en een katapult in huis, plus een nepwapen dat net echt leek. Alles bij elkaar genoeg voor een jaar achter de tralies, vindt de rechtbank. Maar de man werd in april 2020 aangehouden. Dat is zo lang geleden dat hij nu strafkorting krijgt. De man was al eens eerder veroordeeld, onder meer omdat hij toen harddrugs in bezit had.