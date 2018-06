Meer geld nodig voor bestrijden eikenprocessierups in Geldrop-Mierlo

Straatvoet­bal Mierlo nu voor het eerst in vrouwenhan­den

18 juni MIERLO - Voor het eerst in de geschiedenis ligt de organisatie van het straatvoetbaltoernooi in Mierlo in handen van vier voetbalvrouwen. Manou van der Linden (20), La-Vie Vinken (23), Marloes Coolen (27) en Lisan Leenen (24) hebben de touwtjes in handen tijdens Mierloos ‘mooiste voetbaltoernooi’.