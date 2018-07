Meer plantsoen weg bij Santheuvel in Mierlo

Beleving

De VVD zag in de uitwerking van het plan dat het fietspad op veel meer plekken wordt opgeschoven naar de buitenkant dan eerder was gezegd. Dat heeft gevolgen voor bewoners van huizen met tuinen die aan de achterkant grenzen aan de Santheuvel. Tussen het nieuwe fietspad en hun achtertuin is dan geen plek meer voor een plantsoen met hoge bomen en struiken. Volgens de VVD zal daardoor 'op z'n minst de beleving van geluidshinder worden vergroot'. Ook is de privacy in het geding, de gemeentelijke groenstrook onttrok de tuinen tot nu toe aan het zicht. De VVD wil dat de gemeente daar iets aan doet, of de bewoners geld geeft om nieuw hoog groen voor hun tuin te kopen.