Meer wandelaars voor SamenLoop voor Hoop in Geldrop

'Wietje' brengt bewoners Coevering Geldrop bijeen op buurtfesti­val

11 mei GELDROP - Met haar ‘get together’-koffiekar weet Wilitha Theuws de bewoners van de Coevering in Geldrop bij elkaar te brengen. Dat is ook precies wat ze wilde. ,,De Coevering is zo'n multiculturele wijk, het is zonde als we dan niet van elkaar kunnen leren."