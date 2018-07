Meer wonen in oude winkels in Geldrop-Mierlo

Spelers in Mierlo balen van lege jeu de boulesba­nen

19 juli MIERLO - Het kleinste clubje op het mooiste plekje in Mierlo. De leden van het jeu de boulesclubje uit Mierlo spelen al ruim 25 jaar drie keer per week op de jeu de boulesbaan bij de bieb in Mierlo. Helaas wil het niet lukken om alle vier de banen te bezetten door gebrek aan nieuwkomers.