Middeleeuws middagje tijdens de Torendag in Mierlo

MIERLO - De verhalen horen over het Brabant van de middeleeuwen of zelf teruggaan in de tijd. Het kon zondagmiddag tijdens de 7e Torendag overal in de regio, mits het trotseren van honderden traptreden geen probleem was. In Mierlo was in de H. Luciakerk daarnaast voor het eerst een Merovingisch zwaard te zien, dat vlakbij werd opgegraven. Want de laatste tastbare stukjes uit die tijd torenen hoog boven ons uit of liggen onder de grond.