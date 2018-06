Mierlo pompt en dweilt na hevige regenbui: 'Het ging echt enorm tekeer'

Bij de supermarkt aan de Geldropseweg stroomde het water via de riolering naar binnen. Medewerkers sloegen na het passeren van de bui direct aan het dweilen en schoonmaken. ,,Pas toen de regen stopte hield het op met binnenstromen.''



Uit verhalen van klanten wordt al snel duidelijk dat niet alleen de Aldi blank stond. 'Heel Mierlo is ondergelopen', klinkt het. ,,Nou, een flink stuk in elk geval'', zegt een klant.



,,Het ging echt enorm tekeer. Het stond in no time helemaal blank'', zegt Mierlonaar Jorgen Sweelssen, die de bouwput voor zijn huis onder zag lopen. ,,De riolering is goed. Maar die kan al dat water zo snel niet verwerken.''