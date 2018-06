Mierlo weet: kersen plukken is niet ongevaarlijk

Strabrecht College Geldrop krijgt nieuw schoolge­bouw

20 juni GELDROP - Blije gezichten op de publieke tribune bij de commissievergadering in Hofdael in Geldrop dinsdagavond. De aanwezige docenten van het Strabrecht College hoorden er dat ze een nieuw schoolgebouw krijgen. Alle politieke partijen van Geldrop-Mierlo steunen het plan. Nieuwbouw gaat bijna achttien miljoen euro kosten. Dat is nog eens zes ton meer dan eerder geraamd omdat de gemeenteraad een maximaal duurzaam gebouw wil.