Mierlose peutergroep en buitenschoolse opvang dicht vanwege personeelstekort

Asfaltcen­tra­le Eindhoven weer in de fout met uitstoot, gemeente legt dwangsom van 50.000 euro op

EINDHOVEN - Bij een meting in april is de asfaltcentrale van KWS in Eindhoven wederom betrapt op een overschrijding van de uitstootnorm. De concentratie polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) was ruim zes keer hoger dan toegestaan.