Muzikanten dragen concert op aan overleden drummer

PSV benadert Spakenburg-uit als een Champions Lea­gue-wedstrijd: ‘We kennen alle details’

PSV wil niets aan het toeval overlaten in aanloop naar de halve finale tegen Spakenburg, in de strijd om het bekertoernooi. Trainer Ruud van Nistelrooij vindt het duel van dinsdagavond een topwedstrijd, omdat het gaat om een plek in de eindstrijd op 30 april. ,,Een halve finale is altijd een topwedstrijd, wie de tegenstander ook is.”