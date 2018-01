Nabestaanden Jessica van Room uit Geldrop eisen nieuw onderzoek

De familie heeft Sébas Diekstra is in de arm genomen om dat voor elkaar te krijgen. De advocaat is ook betrokken bij de heropening van de zaak rond de dood van het Nederlandse model Ivana Smit in Kuala Lumpur. Nu wil hij voor elkaar krijgen dat het politie het onderzoek in de zaak rond Jessica van Room opnieuw doet: „De politie heeft verzaakt om er alles aan te doen om een misdrijf uit te sluiten”, zegt Diekstra hierover.

Vraagtekens

De zaak van Jessica van Room kwam vorige week aan bod in het SBS6-programma Moord of zelfmoord. Daarin werden vraagtekens gezet bij haar zelfmoord. Jessica werd 8 september 2005 gevonden op het grasveld langs de flat in Geldrop waar ze in een appartement op de zevende verdieping woont. Het fleecedekentje waarmee ze naar beneden was gevallen, lag opvallend recht. Alsof iemand het had rechtgetrokken.

Uit de reconstructie van het televisieprogramma bleek verder dat er ook een glas bij haar in de buurt werd gevonden. Ze had die avond gedronken. Op de tafel in haar appartement stond een lege fles Bacardi, ernaast nog een glas. Het werpt de vraag op of ze die avond wellicht bezoek had. De politie is er altijd van uitgegaan dat ze die avond alleen was.

Amateuristisch

„Vreemd genoeg is de fles Bacardi in ieder geval niet onderzocht op sporen”, zegt Diekstra. „De politie had kennelijk al zijn conclusie getrokken en vond het niet nodig om uit te sluiten dat er iemand anders in de flat aanwezig was. Het dossier van destijds is zo amateuristisch opgesteld, daar schieten de tranen van in je ogen.”

De politie liet eerder al weten dat het dekentje rechtgetrokken is door hulpverleners. Verder werd er geen enkel spoor gevonden van iemand anders in het appartement. Ook op de drinkglazen werd alleen dna van Jessica gevonden. ‘Een zelfdoding is niet uitgesloten, maar ook daar zijn in het onderzoek geen concrete aanwijzingen voor gevonden. Het is dus heel goed mogelijk dat de dood van Jessica een ongeluk is geweest’, schreef de politie.

Moedeloos