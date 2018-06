Nachtelijke wandeling tussen de kaarsen in Geldrop

GELDROP - Zaterdagnacht en je loopt rondjes over de wielerbaan in Geldrop. Het parcours verlicht door zakken met kaarsen die langs de kant staan. Het zorgt voor een bijzondere sfeer, merk je als deelnemer aan de SamenLoop voor Hoop Geldrop-Mierlo.

De tweede editie van SamenLoop voor Hoop Geldrop-Mierlo was afgelopen weekend op sportpark De Kervel in Geldrop. De Samenloop is een 24-uurs wandelestafette. Samen stil staan bij kanker en het leven vieren, daar draait het deze 24 uur om. Met verschillende acties zamelen de deelnemende teams geld in voor wetenschappelijk kankeronderzoek.

Zo'n 650 mensen doen er mee. Sommigen lopen een uurtje mee, een enkeling wil 24 uur lopen. De meeste teams hebben een schema gemaakt. Om één uur 's nachts is het mijn beurt. De zonnige dag is dan al voorbij. De catering is naar huis, de bar gesloten. De hele dag was er live muziek, nu overheerst de stilte. De verlichting op het sportpark is uit, althans de lantaarnpalen. Het parcours is verlicht door kaarsenzakken. Ruim 1800 staan er aan beide zijden van het pad. Die kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen vormen een belangrijk onderdeel van de Samenloop. Dierbaren herdenken en vieren dat mensen kanker hebben overwonnen. Iedere kaarsenzak vertelt een verhaal. Als je daar in de nacht tussendoor loopt, maakt dat extra indruk.

Door de dag heen zijn er al verschillende indrukwekkende verhalen vertelt. Een jongen vertelt op het podium over zijn moeder die de hoop nooit op wilde geven, maar de strijd tegen kanker uiteindelijk verloor. Een vrouw vertelt dat ze schoon is na behandeling aan borstkanker. Lopend over de baan komen er ook verhalen. Lopers zoeken naar 'hun' kaarsenzak en vertellen hun verhaal. Soms een prachtig verhaal. "Mijn zussen hebben allebei borstkanker gehad, maar zijn nu helemaal genezen." Soms een triest verhaal. "Twaalf jaar is mijn neefje maar geworden, door die rotziekte."

Iedereen heeft een reden om mee te doen met de SamenLoop, want de ziekte heeft bij iedereen wel een rol gespeeld. Als je al die kaarsen ziet branden en beseft dat al die kaarsen staan voor een verhaal, dan maakt dat indruk. Twee uur lang rondjes lopen in de nacht. Met af en toe een praatje met andere wandelaars en op andere momenten alleen met je gedachten. Denkend aan de verhalen die je vandaag hebt gehoord en denkend aan je eigen verhalen rond de ziekte. Wandelend stilstaan bij kanker en het leven vieren, een indrukwekkende zaterdagnacht.