Nieuw duo in nieuw restaurant in Mierlo, voorheen D'n Truffel

Zij vonden een geschikte partij in het echtpaar Yori (26) en Kimberley (27) Strijbos uit Helmond. Zij zijn er aan toe om iets nieuws te beginnen. Ze zijn enthousiast en raken niet uitgepraat over hun plannen. Ervaring in de horeca heeft Yori Strijbos al. De laatste zeven jaar was hij werkzaam als chef-kok van De 3 Gebroeders in Gerwen. ,,Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan en zie het als een nieuwe uitdaging om hier in Mierlo samen met mijn vrouw de draad op te pakken met ons eigen restaurant. Een eigen bedrijf is altijd al mijn droom en ambitie geweest.”

Garant

Er zijn wel verbouwplannen. ,,De keuken gaat op de schop. Die is echt aan vervanging toe. Het restaurantgedeelte behouden we grotendeels in de huidige staat en sfeer. Daar hoeven we eigenlijk weinig aan te doen. Een likje verf, een beetje restylen. We willen vooral uitstralen dat we een restaurant zijn waar je gezellig en fijn kunt eten. Daarnaast kun je bij ons heel goed terecht voor feestjes. De geplande feestjes gaan de komende tijd gewoon door. Het is fijn dat er nu al een aantal mensen vertrouwen in ons heeft getoond en al reserveert. Dat voelt goed. Ook staan we open voor andere festiviteiten zoals muziekevenementen.”