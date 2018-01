Nieuwbouw Strabrecht College in Geldrop fors duurder

Duurder

Vanuit de politiek (met name van CDA, D66 en VVD) kwam kritiek op de wethouder. Haar werd kwalijk genomen dat ze niet eerder aan de bel had getrokken. Maar de wethouder was zelf ook overvallen door de uitkomsten van het KWK-onderzoek. Verdouw: "In het college zijn we zo geschrokken dat we de uitkomsten hebben laten checken voor een second opinion. We hebben echt met onze oren zitten flapperen. Hoe moet ik dit in vredesnaam bij de raad neerleggen, heb ik gedacht. Het is lastig en vervelend, maar we hebben het gewoon niet zien aankomen."