Nutsschool Geldrop heeft 'nood-voorzitter'

In het overleg vorige week over het totaal uit de hand gelopen conflict bij de Geldropse Nutsscholen is afgesproken dat zowel de leden van de Raad van Toezicht als de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aftreden. Dit om met nieuwe hoofdrolspelers een nieuw begin te kunnen maken na een jaar waarin twee kampen steeds scherper tegenover elkaar kwamen te staan. Het conflict tussen de bestuurder en de RvT aan de ene kant en de leerkrachten en ouders aan de andere was onoplosbaar geworden.