Oma uit Mierlo supertrots op zilveren Linda

MIERLO - Zwaaiend met een oranje shawl met de naam van haar kleindochter Linda erop. Supertrots is de 90-jarige Annie Smetsers uit Mierlo, want Linda van Impelen legde in de nacht van dinsdag op woensdag beslag op de zilveren medaille zit-ski reuzenslalom tijdens de Paralymische Spelen in Zuid-Korea. En ze moet deze week nog eens de piste op voor de gewone slalom, dus een gouden medaille behoort nog tot de mogelijkheden.

Volledig scherm Oma Annie Smetsers met de sjaal voor kleindochter Linda. Foto Jean-Pierre Reijnen/fotomeulenhof © Jean Pierre Reijnen

Elf familieleden, onder wie de moeder van Linda, haar broer Ruud en zijn vrouw en 5-jarig kind, zijn naar PyeongChang afgereisd. Zij konden Linda naar haar race in de armen sluiten. Oma Annie bleef in Mierlo achter: ,,Als ik tien jaar jonger was geweest, was ik ook gegaan." Maar ze is vast van plan om volgende week haar kleindochter en de rest van de familie van Schiphol af te halen.

Quote Als ik tien jaar jonger was geweest, was ik ook gegaan Oma Annie Smetsers

,,Ik vind het geweldig van Linda, maar het is een doorzetter", zegt mevrouw Smetsers. Ze volgt de verrichtingen van de Nederlandse Paralympische ploeg op de voet via de televisie, maar juist de zilveren race van haar kleindochter heeft ze niet gezien. Want dat werd voor haar te laat. ,,Mijn schoondochter belde mij vanochtend op, ik was toevallig al wakker."

Oma had een medaille eigenlijk wel verwacht, nadat Linda eerder bij andere ski-disciplines zevende en vijfde was geworden. ,,Ik had dat gevoel." Linda heeft een speciaal plaatsje bij oma Smetsers. ,,Het is een heel lief kind, altijd geweest. We gingen vaak met haar naar de speeltuin. Dat zei ze: opa, omhoog en omlaag. En nou is ze ook omhoog én omlaag gegaan."

Ze laat een foto's zien van Linda, die op 5 december jarig is, tijdens een Sinterklaasfeest. ,,Kijk, daar heeft ze al een medaille om", wijst oma. ,,Maar die was van chocolade. Nu heeft ze een echte."

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Linda Van Impelen tijdens haar zilveren race. Foto: AFP PHOTO/OIS/IOC/Simon Bruty © AFP

Linda van Impelen liep in 2009 liep bij een zwaar auto-ongeval in Australië een dwarslaesie op en is sindsdien verlamd aan haar onderlichaam. Hoe is ze daarmee omgegaan? Oma Smetsers: ,,Heel goed. Onbegrijpelijk. Ik snapte daar in het begin niets van. Ik dacht wel eens: was ik maar in die rolstoel terecht gekomen. Maar daar is niets aan te willen."