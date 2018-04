Op Loeswijkschool Mierlo is mamma vandaag de juf

Vrijdag is in onze provincie de (estafette)stakingsdag in het basisonderwijs. Onder meer alle 26 scholen van het Eenbesbestuur in Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen zijn dan dicht. Maar donderdag namen de leerkrachten en directeuren van de Eenbesscholen daar alvast een voorschot op. Zo gingen de 26 directeuren cakejes bakken bij ROC-school de Rooi Pannen in Eindhoven. Om die later uit te delen aan ouderen in het bejaardenhuis.