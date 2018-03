Oud-Tourwinnaar Cadel Evans toert door Oost-Brabant: 'Ik wil nog wel naar dat dorp van Van Gogh'

Hij kon afzien als geen ander, de Australische wielrenner Cadel Evans. Meestal kwam hij met een van pijn vertrokken gezicht in beeld, kronkelend over het stuur van zijn fiets. Zo diep hoefde de 41-jarige oud-Tourwinnaar (2011) gisteren niet meer te gaan. Hij reed in soepele tred een ontspannen toerritje van tachtig kilometer door Oost-Brabant, van Mierlo naar Volkel en terug. Vergezeld door een groep van zo'n 45 in rood-zwart uitgedoste liefhebbers.

Hoe hij hier verzeild raakte? Dat is de schuld van rijwielhandelaar John Knoops. Die vierde het tienjarig bestaan van de winkel met een uithangbord van formaat. Bij de opening in 2008 haalde hij Eddy Merckx naar zijn winkel, maar die hield het bij signeren. ,,Nu wilde weer iets doen, juist voor onze klanten", legt Knoops uit. ,,We verkopen hier veel fietsen van BMC, de ploeg waar Evans nog altijd ambassadeur voor is. Ik heb ze een tijd geleden al benaderd, en hij wilde komen. Wel bijzonder, want hij doet dit niet vaak. Hij was als renner ook altijd een beetje angstig in het peloton."

Bijzonder gezelschap

Het pelotonnetje dat met Evans de weg op mag, is niet zomaar een willekeurig gezelschap. Het zijn juist de mensen die de afgelopen tijd een BMC-fiets bij Knoops hebben gekocht. Zoals Jan Heesters uit het Gelderse Elst en Paul Charmant uit Waalre. Zij hebben Evans veel te vragen, en niet eens zozeer over het moment dat hij in 2009 wereldkampioen werd. Maar wel over de precieze opbouw en stijfheid van het fietsframe. ,,Ik volg Evans al sinds het begin van zijn carrière. Het is altijd een renner geweest die alles over zijn materiaal wilde weten", aldus Heesters. ,,Hij is altijd wat mensenschuw geweest. Je moet hem pakken op zijn interesse", vult Charmant aan.