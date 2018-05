Ouders blijven Geldropse Nutsscholen trouw

GELDROP - De crisis die tot maart de drie Geldropse Nutscholen in de greep had, leidde niet tot het vertrek van leerlingen. Het aantal aanmeldingen is zelfs iets boven verwachting.

Toen het conflict tussen ouders en leerkrachten aan de ene en bestuurder en Raad van Toezicht aan de andere kant zijn climax bereikte, stond een aantal ouders van de drie Geldropse Nutsscholen op het punt de kinderen van school te halen. Volgens voorzitter Yvonne Raaijmakers van de interim-Raad van Toezicht (RvT) en voorzitter Sascha Pasop van de GMR (gezamenlijke medezeggenschapsraad) is dat uiteindelijk in geen enkel geval gebeurd. Het aantal aanmeldingen en aanvragen voor rondleidingen voor nieuwe ouders lijkt zelfs iets boven de verwachtingen te liggen.

Optimistisch

Raaijmakers is optimistisch over de toekomst van de drie scholen. ,,Het onderwijs is goed, dat heeft de inspectie ook vastgesteld. En financieel zijn we gezond. De Stichting Nutsscholen Geldrop is rijk. Die extra uitgaven in 2017 en 2018 komen we wel te boven." Raaijmakers doelt daarmee op het forse tekort op de jaarrekening van 2017. Dat ontstond deels door uitgaven die een gevolg waren van de bestuurscrisis.

De opdracht aan de in maart aangetreden interim RvT is om rust terug te brengen op de scholen en een advies te geven over de toekomst. Volgens Raaijmakers is de keuze aan de GMR: een zelfstandige stichting blijven of een ander basisschoolbestuur als samenwerkingspartner zoeken. De interim RvT adviseert dat laatste: ,,De stichting is nu nog een volwaardige samenwerkingspartner. Maar we komen in een periode van demografische krimp. Dat kan betekenen dat de scholen voortdurend in de bezuinigingsstand komen te staan. Een grotere organisatie kan dat beter opvangen. En kan ook meer baanzekerheid bieden aan de leerkrachten."

Eigen kandidaat

GMR-voorzitter Pasop zegt dat de toekomstscenario's kritisch tegen het licht gehouden zullen worden. De GMR is ondertussen ook op zoek naar een eigen kandidaat om op korte termijn zitting te nemen in de RvT. Dat er zo'n vertegenwoordiger zou komen is eerder afgesproken bij het crisisoverleg eind maart. Verder zijn de onderwijsteams van de drie scholen samen met de twee interim-directeuren in gesprek over het aanstellen van vaste directeuren. Of dat er net als nu twee worden, of toch drie moet nog worden besloten. In ieder geval is het de bedoeling dat de nieuwe directeuren bij het begin van het nieuwe schooljaar aan de slag kunnen.

Imagoschade