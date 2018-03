Paddenredders uit Geldrop vullen hun emmers

VideoGELDROP - Het is maart. De temperaturen zijn (nog) mild en het is nattig weer. Paddenliefhebbers weten dan hoe laat het is: de jaarlijkse paddentrek is begonnen en dat betekent werk aan de winkel.

Want als de lokroep van de natuur klinkt in paddenland gaan de beestjes massaal op pad. Van hun leefgebied naar een in de buurt gelegen plas of sloot. Zo ook in Geldrop waar dan onderweg wel de hindernis van de Strabrechtseheideweg genomen moet worden.

Geplet

Om te voorkomen dat de paddenpaartjes daar massaal geplet worden onder de wielen van het voorbijrazend verkeer, staan de mensen van de paddenwerkgroep Geldrop-Mierlo ook deze dinsdagmorgen klaar met hun emmertjes. Plonie van Campen is een van hen én een van de oprichters van de werkgroep. Waarom ze zo begaan is met het lot van de padden? "Ik denk omdat het zulke kwetsbare diertjes zijn. We hebben er hier de afgelopen dagen al honderden gered."

In de loop van de jaren moeten er dat wel 5000 zijn, rekent ze in de gauwigheid uit. De paddenwerkgroep werd in 1984 opgericht. Eigenlijk zijn het er twee: een in Geldrop en een in Mierlo. Samen hebben ze 42 leden. De Geldropse Mariet Vissers is al jarenlang een van hen. "Je wordt toch een beetje verliefd op die beestjes", zegt ze, terwijl ze net een kleine alpenwatersalamander in de oogjes kijkt. Maar daarnaast speelt ook 'een soort hebberigheid' een rol, erkent ze. "Want je wil die emmer ook gewoon zo vol mogelijk hebben".

Zaterdag is op deze plek (Strabrechtseheideweg ter hoogte van de tennisclub) een publieksexcursie. Om 10 uur nemen mensen van de werkgroep belangstellenden mee voor een wandelingetje achter de schermen. Die schermen (kniehoogte) zijn aan weerszijden van de weg door de vrijwilligers geplaatst. Om de tien meter is een emmertje in de grond gegraven. Padden, kikkers en salamanders op weg naar hun voortplantingswatertje zoeken naarstig naar een opening in het scherm en tuimelen uiteindelijk in een van de emmers. 's Ochtends vroeg komen de paddenvrijwilligers om de emmertjes aan de andere kant van de weg te legen.

De eerste week van april worden de schermen weer weggehaald.