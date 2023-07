Parkje in Geldrop weer veilig na drastische snoeibeurt; van sommige bomen is alleen nog een kale stam over

TRANSFER PSV slaat grote slag en haalt Lang voor jaren binnen: dit is de stand van zaken

PSV heeft aan akkoord bereikt met Club Brugge over het aantrekken van Noa Lang. Hij wordt vrijdagmorgen al medisch gekeurd en sluit op korte termijn aan bij de selectie. De onderhandelingen tussen Club Brugge en PSV bevonden zich afgelopen week al in de afrondende fase en donderdagavond is er een klap op gegeven.