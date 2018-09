Plan buitenpodium voor Mierlo is klaar

Dat verwacht Bram Bosschers, voorzitter van het bestuur van de gemeenschapshuizen 't Patronaat en Loesje in Mierlo. ,,We hopen dat we op korte termijn toestemming krijgen van de gemeente om het podium te kopen. Er is nu echt haast geboden, anders zijn we te laat om een programmering voor volgend jaar te maken".

Het is de bedoeling dat er in de zomerperiode eens per twee weken optredens zijn op het podium. Dat kan op verschillende plekken zijn in het centrum van Mierlo of bij evenementen. Het podium is vooral bedoeld voor het eigen verenigingsleven. Ook in Geldrop kan het gebruikt worden.