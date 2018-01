Plannen voor publieke schaapsboerderij bij Gijzenrooi

GELDROP - Er is nog ruimte genoeg voor het Kempisch Heideschaap in de regio Eindhoven. Zeker als de plannen doorgaan voor een stadsboerderij met schapenstallen in het gebied tussen Geldrop en Eindhoven.

In het gebied tussen de Eindhovense wijk Gijzenrooi en de Geldropse wijk Genoenhuis komt mogelijk een stadsboerderij met publieksfunctie. Met een boeren bio-winkeltje, een informatiecentrum, akkers, stallen en schapen en koeien. De gemeente Geldrop, Brabants Landschap en de stichting Het Kempische Heideschaap zijn er in ieder geval enthousiast over. Ook nadat ze een eerste studie naar de haalbaarheid van het plan hebben laten doen.

Het is nu aan de stichting Het Kempisch Heideschaap om het plan verder te ontwikkelen, op zoek te gaan naar deelnemende investeerders en ondernemers en uiteindelijk de benodigde vergunningen aan te vragen. Voorzitter van die stichting is Kees van Hee. Hij zegt dat een belangrijke stap is gezet nu zowel de gemeente Geldrop-Mierlo als Brabants Landschap hebben aangegeven het plan zo interessant te vinden dat ze er hun grondgebied wel voor willen verpachten. Die grond ligt rond de straten Genoenhuis en Gijzenrooi in Geldrop.

Schaapskudde

Van Hee ziet in het plan een mogelijkheid om de kudde van het Kempisch Heideschaap uit te breiden. Nu is die ondergebracht in de schaapskooi in Heeze. De kudde bestaat nu uit 700 schapen. "Maar met een extra stal bij de nieuwe boerderij kunnen we om te beginnen makkelijk uitbreiden naar 1000", aldus Van Hee. Behalve schapen ziet hij ook koeien op de nieuwe boerderij. En misschien een handjevol loslopende kippen.

Al die schapen kunnen volgens Van Hee door begrazing nog veel meer een rol spelen bij het natuurbeheer op de verschillende heidegebieden in de regio. De inkomsten die daarmee binnengehaald worden, zijn een van de financiële pijlers onder het boerderijplan. Andere zijn de verkoop van voedsel (vlees, kaas, gewassen) en wol en natuurlijk subsidies. Van Hee verwijst naar een soortgelijke boerderij in Drenthe die behalve provinciale ook Europese subsidie ontvangt.