Politiek Geldrop: Laco is geen ondernemer, maar een zwembadmelker

In 1988 nam Laco het zwembad over van de gemeente. Het bedrijf krijgt jaarlijks twee ton subsidie. Die overeenkomst is al meerdere malen verlengd en dat gaat ook nu weer gebeuren. Het college stelde eerder voor om de bestaande overeenkomst, die loop tot en met 31 augustus dit jaar, met twee jaar te verlengen. Een raadsmeerderheid ziet dat niet zitten en wil dat er eerder duidelijk komt over de toekomst. Het contract wordt nu verlengd tot eind dit jaar. De PvdA was ongekend kritisch op Laco. Fractievoorzitter Richard van de Burgt: “De PvdA heeft totaal geen vertrouwen in een goede afloop. Laco is geen ondernemer, maar leunt achterover. Laco laat de gemeente en wethouder rondjes rennen, of zwemmen, en vangt elk jaar een flinke som geld. Laco onderhoudt het zwembad niet.” De PvdA had foto’s gemaakt van de achterzijde van het zwembad en liet die aan de raad zien. “Ronduit abominabel. Laco spaart geen geld om het zwembad te verbeteren of te verbouwen. Het enige wat Laco doet is het zwembad van onze inwoners uitknijpen tot de laatste cent.” De PvdA wil dat de gemeente het heft in eigen hand neemt. Het terrein en zwembad terugkopen van Laco of zelf een nieuw zwembad bouwen. “Een nieuw zwembad kost geld, maar de kapitaalkosten zijn bijna geheel op te brengen met het geld van de subsidie die we nu gratis aan Laco geven”, aldus Van de Burgt. Hij krijgt in ieder geval bijval van de VVD, zo bleek uit de reactie van Thomas Schouten. “Laco is een zeer onbetrouwbare partner. Het onderhoud is slecht, het is een treurig zwembad.”