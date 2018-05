Politiek Geldrop-Mierlo geschrokken en ongerust door miljoenentekort zorg

GELDROP-MIERLO - De Geldrop-Mierlose politiek is geschrokken van het tekort (5,5 miljoen euro in twee jaar tijd) in de zorg. Beter opletten en meer controleren is nu het devies.

De Geldrop-Mierlose gemeenteraad had een reservepotje gemaakt speciaal om de verwachte tekorten in de zorg te dekken. Voor de jaren 2017 en 2018 samen zat daar 2,4 miljoen euro in. Maar enkele weken geleden maakte financiën-wethouder Marc Jeucken (CDA) bekend dat uit de concept-jaarrekening 2017 blijkt dat er alleen al in dat jaar 2,7 miljoen euro meer aan zorg is uitgegeven dan de begrote 15 miljoen euro. De grootste financiële pijn zit bij jeugdzorg: een overschrijding van 2,5 miljoen euro. En om de klap nog groter te maken: dit jaar zal het zorgtekort nog hoger uitkomen: 2,8 miljoen euro.

Spaarpot geplunderd

Alle politieke partijen reageerden in een vergadering woensdagavond geschrokken en ongerust. Ongerust omdat het kennelijk heel moeilijk is om grip te krijgen op de uitgaven. Maar ook omdat de gemeentelijke spaarpot (algemene reserve) fors geplunderd moet worden om het tekort van 2018 aan te vullen. Vooral de VVD zit dat niet lekker. Fractielid Mark van den Broek wees er op dat die spaarpot toch al niet erg vol zit. ,,In Eindhoven bijvoorbeeld zorgen ze er voor dat de algemene reserve minstens 10 procent van de begroting is. Als wij dat ook zouden doen, moeten er miljoenen bij in plaats van dat we er miljoenen uit halen". In de Geldrop-Mierlose algemene reserve zit eind dit jaar nog 4,7 miljoen euro (is nu 6,8 miljoen). De totale begroting is ongeveer 100 miljoen euro. Tot nu toe vond de politiek 3,5 miljoen euro het minimale bedrag voor in de gemeentelijke spaarpot.

Wethouder Jeucken vond de opmerkingen van Van den Broek terecht. Hij vindt dat de gemeenteraad het er maar eens over moet hebben. Wat voorheen genoeg financiële reserve was, is dat nu misschien niet meer: ,,We hebben de laatste jaren immers ook veel meer taken".

Nijdig