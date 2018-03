Politiek testament Geldrop-Mierlo: veel drugspanden dicht en steeds meer led-licht

Video Zwem­school­hou­der bedwelmd door zwavelzuur bij zwembad in Mierlo, zwembad en sauna ontruimd

9:24 MIERLO - In het zwembad van Zwemschool Mierlo aan de Heer van Scherpenzeelweg in Mierlo is donderdagavond een giftige stof vrijgekomen in het schoonmaakhok. De eigenaar is bedwelmd geraakt.