Prima formule Geldropse Tonpratersavond

Geen zittingsavond met lokaal talent, maar een avond met tonpraters die deze weken door de regio trekken. Mannen die hun typetje vaak meer dan eens op een avond presenteren. Carnavalsvereniging de Broakese Karnavalszotten slaagt er al jaren in om goede kletsers naar hun Tonpratersavond te halen. Vaste gast is Berry Knapen uit Heeze, dit jaar voor de achtste keer Brabants kampioen. Knapen heeft een druk programma en mocht na zijn optreden in de tent van de Zotten nog richting Uden. Als Toos van Bokhoven wist hij het publiek prima te vermaken. Dat een Geldropse carnavalsvereniging een tonpratersavond in Nuenen houdt is geen reden meer voor flauwe grappen. De tent achter restaurant De Collse Hoeve is groot, sfeervol ingericht en een prima locatie om honderden mensen te laten lachen. “Het is echt een mooie tent hier, applaus voor de organisatie”, zei Knapen aan het eind van zijn buut.