Prinses Marionneke regeert Broakese Zotten

Marion van Gerwen is 53 jaar actief lid van de Zotten. Carnaval zit in haar bloed en ze begon al vroeg als klein dansmarietje. Marionneke was haar koosnaampje bij de vereniging en ze wordt door vroegere leden nog steeds zo genoemd. Jarenlang is ze trainster geweest van de dansmariekes. Haar leus: Knallen! Niet in ons eentje maar met z’n allen. Haar liefste wens is carnaval vieren met een mooi clubke mensen.