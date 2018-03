PvdA Geldrop-Mierlo wekt woede bij zwembad-eigenaar De Smelen

GELDROP - Eigenaar Bert Lavrijssen (Laco) van het Geldropse zwembad De Smelen is woedend op de plaatselijke PvdA-afdeling. De PvdA voert campagne met onder meer een poster waarop te zien is hoe slecht het zwembad onderhouden is. Lavrijssen zegt op de Facebookpagina van de PvdA dat hij de partij sommeert het billboard te verwijderen. Zo niet 'dan zal Laco haar maatregelen nemen'. Welke maatregelen Lavrijssen bedoelt, staat er niet bij. Hij was telefonisch niet bereikbaar.

De relatie tussen de Geldrop-Mierlose PvdA en de zwembadeigenaar was al niet best. Net als de andere partijen in de gemeenteraad vindt de PvdA dat Laco niet goed voor het zwembad zorgt. De onderneming nam het zwembad in 1989 over van de gemeente voor een appel en een ei. Het bouwde vervolgens zelf een nieuw binnenbad. De gemeente betaalt Laco jaarlijks 2 ton subsidie voor het maatschappelijk gebruik van het zwembad (schoolzwemmen en verenigingen).

Het zwembad is aan vernieuwing toe en daar worden nu in overleg met de gemeente plannen voor gemaakt. Door het omliggende terrein ook te bebouwen met onder meer woningen moet dat financieel aantrekkelijk gemaakt worden.

Gemopper

Maar de plannenmakerij duurt lang omdat de gemeente wil dat de gemeenschap er over mee kan praten. En ondertussen laat het onderhoud steeds meer te wensen over. Onlangs is daarover in de gemeenteraad nog flink gemopperd toen het contract over de subsidieverstrekking verlengd moest worden.

De ene partij gaat in die kritiek verder dan de ander. Wat de PvdA betreft is het genoeg geweest. Deze partij wil dat de gemeente de boel weer overneemt en zelf een nieuw zwembad gaat bouwen.

In de Facebookreactie schrijft Lavrijssen: "Los van de ongenuanceerde uitspraken in de gemeenteraad inzake Laco, span je nu helemaal de kroon door op billboards over de rug van Laco stemmenwinst trachten te behalen." Volgens hem mag de PvdA helemaal niet zonder toestemming foto’s tonen die op particulier terrein zijn gemaakt.

Niet onder de indruk