Rochelle zet professioneel dieren op: ‘Mensen vinden het interessant, óf ze moeten er niks van weten’

interview Geroemd als PS­V-ta­lent door Dick Advocaat, nu ambitieus bij Helmond Sport: ‘Mark van Bommel verstopte telkens mijn schoenen’

Hij was in 2012 eigenlijk op weg naar de uitgang bij PSV, maar Dick Advocaat zag iets bijzonders in Peter van Ooijen (31). Net als Mark van Bommel, die het iele ventje van toen onder zijn hoede nam én fraai zag debuteren. Al die ervaringen neemt de Rosmalense dribbelaar mee bij Helmond Sport.