Santheuvel in Mierlo heringericht zonder rotondes

Fotograaf Rob Engelaar uit Geldrop opnieuw genomineerd voor Zilveren Camera

22 januari GELDROP - Fotograaf Rob Engelaar uit Geldrop is voor de tweede keer op rij genomineerd voor de Zilveren Camera. Engelaar is genomineerd in de categorie Nieuws Regio met een foto van de Eritrese demonstratie in Veldhoven, op 13 april vorig jaar.