Savant: leegstand verpleeghuis Mierlo door personeelsgebrek

,,Savant heeft ervoor gekozen om in deze locatie voor leegstaande appartementen tijdelijk geen nieuwe bewoners in te laten trekken. Dit vanwege een personeelstekort op de betreffende afdeling", zegt de woordvoerster. Met de maatregel wil Savant de kwaliteit van zorg voor alle bewoners op peil houden. ,,Dat is leidend geweest in deze keuze."

Kleiner team

De woordvoerster van Savant stelt dat de schaarse op de arbeidsmarkt het moeilijk maakt om openstaande diensten in te vullen. ,,De zorg wordt momenteel door een kleiner team geleverd."

Savant weet niet hoe lang de appartementen leeg blijven staan. ,,Het betreft een tijdelijke maatregel, die wordt opgeheven zodra we het personeelstekort weer kunnen opvangen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit is", zegt de woordvoerster.

Het personeelsgebrek in de zorgsector leidt vaker tot dit soort maatregelen. Zo moet het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven zeker tot oktober drie van de achttien bedden van de intensive care-afdeling voor pasgeborenen sluiten omdat er te weinig personeel beschikbaar is.

'Nee'

Instellingen voor medische thuiszorg moeten steeds vaker 'nee' verkopen als ziekenhuizen hulp aanvragen voor patiënten die mét hulp naar huis zouden kunnen. Dat leidt ertoe dat patiënten die geen hulp krijgen langer in het ziekenhuis moeten blijven dan medisch gezien noodzakelijk is.