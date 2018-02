Sfeervolle Lappegatse optocht in Geldrop

Carnaval Mierlo een groot feest

10 februari MIERLO - In tegenstelling tot voorgaande jaren startte de optocht in Mierlo een half uurtje later en volgde, in verband met wegwerkzaamheden, een andere en iets kortere route dan gebruikelijk. Het mocht de pret niet drukken. De Mierlose carnavalsoptocht werd druk bezocht, het weer was zacht en de stemming zat er goed in. Prachtige wagens en loopgroepen paradeerden door de straten van Mierlo.